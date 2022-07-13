Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Çeşme'de yangın: Alevler otobana ulaştı, rüzgar enerji santrallerini tehdit ediyor
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına. havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın otoban ve rüzgar enerji santrallerine yaklaştı.
Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter. 15 arozöz, 4 dozerle müdahale edilmeye başlandı.
Yangın otoban ve rüzgar enerji santrallerine yaklaştı.
Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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