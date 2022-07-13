Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da fabrika yangını
Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi'nde, kauçuk fabrikasının bodrum katında bulunan deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fabrikanın havalandırma sistemine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
İtfaiyenin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü fabrikadaki yangın hasara yol açtı.
Etiketler: Yangın
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