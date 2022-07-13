Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Virajı alamayan otomobil karşıdan gelen araca çarptı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Sarıyer'de virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, takla atarak karşıdan gelen hafif ticari araca çarptı.
Kilyos Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak önce kaldırıma çarptı.
Daha sonra takla atan otomobil, karşıdan gelen hafif ticari araca çarptı. Üzerine gelen otomobilden kaçmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsü ise geri manevra yaparak istinat duvarına çarptı.
Kaza çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.
Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken takla atarak hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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