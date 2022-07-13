Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milyonluk araçla trafikte drift yaptı
[Fotograf: İHA]
Konya'da araçların arasında lüks aracıyla drift atan sürücü vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi. 9 bin 291 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, araçta trafikten 2 ay süreyle men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya-Beyşehir kara yolu Akyokuş mevkisinde yapılan ve sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleriyle ilgili harekete geçti.
Polis, teknik incelemenin ardından, aracıyla drift yapan sürücünün A.Ç. olduğunu tespit etti.
Kendisine 9 bin 291 lira ceza uygulanan A.Ç'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
Driftte kullanılan lüks otomobil ise 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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