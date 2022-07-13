Datça Kocadağ'da ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangına ilk olarak Datça Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.

Yangına 9 helikopter, 5 uçağın yanı sıra 20 arazöz ve 9 su tankeri desteğinde çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmaması için çalışıyor.