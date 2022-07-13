Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da orman yangını
[Fotograf: TRT Haber]
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Datça Kocadağ'da ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Yangına ilk olarak Datça Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.
Yangına 9 helikopter, 5 uçağın yanı sıra 20 arazöz ve 9 su tankeri desteğinde çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmaması için çalışıyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Yangın
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