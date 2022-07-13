Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoyolda alev alan otomobil küle döndü
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi Tüneli yakınında Bursa yönüne seyreden S.Ü. idaresindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişinin inmesinin ardından büyüyen alevlere, yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle müdahalede bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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