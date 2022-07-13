Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Van'ın Çatak ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni Tutal yönetimindeki minibüs, Van-Çatak kara yolunun Elmacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'si müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Van
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