Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polis, trafiği durdurup yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi
Elazığ'da trafik polisi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam için trafiği durdurarak güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi.
Motorize trafik polisi, araçların yoğun olduğu alanda yaşlı bir adamın trafik yoğunluğundan dolayı karşıya geçemediğini gördü.
Motorunu park eden polis, hemen yaşlı adamın yardımına koştu.
Trafik akışını bir süre durduran polis, yaşlı adamı güvenle karşıya geçirdikten sonra trafik akışını tekrar sağladı.
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