Motorize trafik polisi, araçların yoğun olduğu alanda yaşlı bir adamın trafik yoğunluğundan dolayı karşıya geçemediğini gördü.

Motorunu park eden polis, hemen yaşlı adamın yardımına koştu.

Trafik akışını bir süre durduran polis, yaşlı adamı güvenle karşıya geçirdikten sonra trafik akışını tekrar sağladı.