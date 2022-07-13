Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelene olayda, refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı.

Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca Güzin Y. yönetimindeki otomobilin altında kaldı. Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.