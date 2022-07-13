Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da otomobil işçi servisine çarptı: 1 ölü
Malatya'da otomobilin durakta bekleyen ve kayısı işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bayram Salık'ın kullandığı otomobil, Çöşnük Mahallesi Tandoğan trambüs durağında bekleyen B.B. idaresindeki kayısı işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüsteki E.T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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