Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.
Mudanya Halilpaşa Mahallesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi.
Çöp konteynerlerinde bir süre yemek arayan domuz sürüsü daha sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu.
Etiketler: Bursa
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