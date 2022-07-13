Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 05:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Menderes ilçesinde, kolluk kuvvetleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 143 göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.
Menderes ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini edinen kolluk kuvvetleri, teknik ve fiziki takip başlattı.
Yapılan çalışmalar kapsamında, Koru Koyu mevkiinden tekneye binen 105 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen A.Y. ve C.K. isimli şüpheliler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Öte yandan, yapılan çalışmalar kapsamında kolluk kuvvetlerince karada bulunan 38 göçmenin yakalandığı öğrenildi.
Toplamda 143 göçmenin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Organizatör oldukları şüphesi ile gözaltına alınan 2 şüphelinin de işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir
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