Murat Kiriş’in kullandığı otomobil, Boyabat ilçesi Çakıroğlu mevkisinde karşı yönde gelen sürücüsü tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Can, Hasan Ağıl ile Ersin ve Şerif Al yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Boyabat ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Saraydüzü ilçesine gittikleri öğrenildi.