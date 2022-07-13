Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum'un Sungurlu ilçesi Ocaklı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada bir yaşındaki Miraç Zengin ile aynı aileden Sibel, Sedanur, Zeki, Esma ve Beytullah ve Miraç Zengin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışında aksama yaşandı.