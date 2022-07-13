Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 03:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da trafik kazası: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum'un Sungurlu ilçesi Ocaklı Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada bir yaşındaki Miraç Zengin ile aynı aileden Sibel, Sedanur, Zeki, Esma ve Beytullah ve Miraç Zengin yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışında aksama yaşandı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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