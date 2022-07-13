Ören Mahallesi'nde bir evden tüfek sesi duyan vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler evde 2'si kadın 3 kişiyi tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen 38 yaşındaki Emine Yalçın ve 33 yaşındaki Mehmet Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve Aksoy'un annesi olduğu öğrenilen Gülperi Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden otomobille kaçan ve hayatını kaybeden Emine Yalçın'ın eşi olduğu tespit edilen 39 yaşındaki Erdal Yalçın jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Muğla'nın Dalaman ilçesinde tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Zanlının ilk ifadesinde, bir süredir evinden ayrı yaşadığı eşi Emine Yalçın ile aralarında çıkan tartışma sırasında olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.