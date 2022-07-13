Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da aileler arasında kavga: 10 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İnönü Mahallesi'nde sabah saatlerinde çocuklar arasında başladığı öne sürülen kavga, akşam ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada iki aileden 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Haberler
- 00:46
- 00:36
- 00:41
- 00:32
- 00:30
Sıradaki Haber
Ağrı’da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz