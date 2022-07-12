Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda iki aile, iddiaya göre, halay sırası nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine taş, sopa, tabanca ve bıçaklarla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 5 kişiden 4'ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, 1'i ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavga acil serviste de devam etti

Otomobille hastanelere giden taraflar, Balcalı Hastanesi önünde karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. Acil servisteki doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi.

Hastane polisinin anonsu üzerine hastaneye çevik kuvvet polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Kavgayı sonlandıran ekipler, acil servis önünde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hastanelerdeki yaralıların tedavisi ise sürüyor.