Afyonkarahisar Valiliği, ormanlık alanlarda ateş yakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"6831 sayılı kanununun 76'ncı maddesi gereğince Afyonkarahisar il merkezi, ilçeler dahil bütün belde, köy ve mahallerdeki mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlarda 13 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında anız, bağ ve bahçe temizliği ile mangal ve semaver amaçlarıyla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır."