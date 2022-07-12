Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 30 Ağustos'a kadar ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklandı
Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakmak 30 Ağustos'a kadar yasaklandı.
Afyonkarahisar Valiliği, ormanlık alanlarda ateş yakılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"6831 sayılı kanununun 76'ncı maddesi gereğince Afyonkarahisar il merkezi, ilçeler dahil bütün belde, köy ve mahallerdeki mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlarda 13 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında anız, bağ ve bahçe temizliği ile mangal ve semaver amaçlarıyla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır."
Etiketler: Afyonkarahisar Orman
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