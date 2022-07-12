Yusufeli ilçesine bağlı Arıklı Mahallesi'ndeki bir otelin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

O esnada dışarıda olan otel personelinin ihbarı üzerine bölgeye Yusufeli Belediyesi itfaiye, 112 Acil Servis, polis, jandarma ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ile Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri inşaat şantiyesindeki arazözler sevk edildi.

Çevredekilerin de desteğiyle söndürülen yangın otelde hasara neden oldu. Yangın sırasında otelde müşteri bulunmadığı öğrenildi.

Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, çalışmaları yerinde takip etti.