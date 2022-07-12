Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde adrenalin tutkunu gençlerin 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları tehlikeli atlayışlar korkutuyor.

Falezlerin ucundan kendini boşluğa bırakan bir genç suya düştükten sonra bir süre hareketsiz kalınca paniğe sebep oldu. 10 saniye sonra kendine gelen genç yüzerek kıyıya çıktı.

"Aşağıdan gençler bağırınca gaza geldim"

Onlarca metre yükseklikten kenidisini suya bırakın 21 yaşındaki Bekir Boztepe, "İlk çıktığımda aşağı baktım, o an korktum. 50 metre yüksekliği var gibiydi. Ama aşağıdan gençler bağırınca gaza geldim ‘atlamazsan adam değilsin’ dediler. Yapacak bir şey yoktu, besmele çekip atladım. Atladığımda ilk başta bir şey olmadı. Benden önce birisi atladı, ayaklarımı düz tutmamı söyledi. Atladıktan sonra istemsiz ayaklarım açıldı. Sudan çıkınca ilk başta bir nefes alamadım. Çok uzun sürmedi ama. Buradan atlamayı kimseye tavsiye etmiyorum. Çocuklar atlamasın, sakın gaza gelmeyin." dedi.