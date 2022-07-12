Ege’nin birbirinden güzel koylarında şu günlerde çeşit çeşit tekneler süzülüyor.

Salgın döneminde aileyle başbaşa izole tatil yapmak isteyenlerin tercihi yat ve teknelere rağbet sürüyor. Deniz tutkunları, mavi ile yeşilin birleştiği koylarda tatil keyfi yaşıyor.

Sadece yabancı değil yerli turistlerin de bu izole tatile ilgisi büyük.

Yat kiralama turizm işletmecisi Kubilay Çakır, "Yeni adlandıracağımız izole bir tatil oluyor aile ile başbaşa. Bizim misafirlerimiz ağırlık Rusya ve Ukrayna‘dan savaştan tabii ki etkilendi bu sektör. Fakat bayramda Türk misafirlerimiz artıyor. Rusya’dan misafirlerimiz hala gelmeye devam ediyor. Avrupa’dan geliyor" diyor.

Türkiye'de nisanda başlayan tekne turizmi mevsimi Ekim ayına kadar sürüyor.



Kamera: Altan Ayhan