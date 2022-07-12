Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ordu açıklarında oluşan hortumlar korkuttu
Ordu açıklarında iki hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Ünye ilçesinde, kıyıya yakın bir noktada denizde oluşan hortumlar korkuya neden oldu.
Metrelerce yüksekliğe ulaşan iki hortum kısa bir süre sonra kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi
Etiketler: Ordu
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