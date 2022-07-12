Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahvehane önünde oturan 7 kişiye otomobil çarptı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi'nde R.G. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kahvehane önünde oturanlara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle müşterilerden Efkan Y, Ahmet Ö, Hayati T, Adem G, Murtaza A, İsmet D. ve Suriye uyruklu Hasan S. yaralandı.
Yaralılardan 4'ünün durumu ağır
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü R.G. polise teslim oldu.
Kazanın, hatalı park yapan sürücü R.G'nin, maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdiği için çevredekilerden tepki görmesi üzerine aracıyla uzaklaşmak isterken meydana geldiği öne sürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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