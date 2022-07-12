Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de trafik kazası: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de, Ahılı köyü yolunda seyreden 2 otomobil çarpıştı. 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Hüseyin B. idaresindeki otomobil, Karşıyaka Mahallesi Ahılı köyü yolunda Emre Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücülerle araçlardaki Yalçın T., Yakup Y., Asabil A., Yalçın T., Emre Ö., Kevser B., Filiz Efsun B. ve Muhammet Buğra B. yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Asabil A. ve Emre Y.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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