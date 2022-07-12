Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde 14 kişinin doğada topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanması üzerine Alucra Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti.

Hastaların Giresun ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildiklerini aktaran Bulut, "Sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım izlemleri devam ediyor. Gerekli planlamalarını yaptık" sözlerini kullandı.

Bulut, ülke genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında da artış olabileceğine dikkat çekti.

Çorum'da 9 kişi tedavi altına alındı

Çorum merkezde aynı aileden H.G., E.G. ve Z.D., Sungurlu ilçesinde V.Ç., N.K. ve M.K., Alaca ilçesinde S.K., Boğazkale ilçesinde Z.Ç. ile Bayat ilçesinde H.K. doğadan topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bu kişilerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.