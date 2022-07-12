Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı’da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
[Fotograf: İHA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonet çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Ahmet Taştan idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Doğubayazıt Suluçem Kavşağı mevkiinde Erkan İlgin yönetimindeki tezek yüklü kamyonetle çarpıştı.
Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin de arasında olduğu 10 kişi, Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan C.T., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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