İddiaya göre, Yörükyeri Mahallesi'nde ikamet eden Refik K. ile amcasının oğlu C.K. arasında arazi sınırı dolayısıyla kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Refik K., yanındaki tabancayla akrabası C.K.'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılan C.K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Refik K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.