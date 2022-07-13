Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da çakmak gazı tüpü patladı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Karaman'da bir evde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 798 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında, çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Olayda evde bulunan Ali Doğan, Yusuf Bakıcı, İsmail Etem Yıldız ve Mahmut Arı yaralandı.
Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Patlama sonucu evde ve apartman önünde bulunan bir araçta hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Etiketler: Karaman
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