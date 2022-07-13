Alınan bilgiye göre, Selim S'nin kullandığı otomobil, Üçpınar Mahallesi'nde karşı yönden gelen 70 yaşındaki Sami Özgün idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Özgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki ağır yaralanan ve kimliği belirlenemeyen yolcu ise Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Selim S. gözaltına alındı.