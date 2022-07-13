Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahvehanede bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü
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Bursa'da kahvehanede bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 78 yaşındaki K.Y., kırsal Ormankadı Mahallesi'ndeki kahvehanede oturan 68 yaşındaki Cevdet Asa'yı henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asa, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli K.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Bursa
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