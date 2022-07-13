Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Su içme bahanesiyle kuyumcudan 55 bin liralık bileklik çaldı
Diyarbakır'da iki kadın hırsız su içme bahanesiyle kuyumcuyu oyaladı ve 55 bin lira değerindeki bilekliği çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kuyumcu Muhammet Çerioğlu, babasını beklerken iki kadın hırsız müşteri kılığında içeri girdi.
Ürünlere baktıkları sırada susadıklarını söyleyen hırsızlardan biri kuyumcuyu oyalarken diğeri ise el çabukluğuyla 55 bin lira değerindeki çeyrek bilekliği kaşla göz arasında çaldı.
O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlar sularını içtikten sonra kaçarak uzaklaştı.
Etiketler: Diyarbakır Hırsızlık
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