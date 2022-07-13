Kuyumcu Muhammet Çerioğlu, babasını beklerken iki kadın hırsız müşteri kılığında içeri girdi.

Ürünlere baktıkları sırada susadıklarını söyleyen hırsızlardan biri kuyumcuyu oyalarken diğeri ise el çabukluğuyla 55 bin lira değerindeki çeyrek bilekliği kaşla göz arasında çaldı.

O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlar sularını içtikten sonra kaçarak uzaklaştı.