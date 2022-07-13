Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tramvayda yer vermeyen kişiye falçatayla saldırı
[Fotograf: AA]
İstanbul Sultangazi'de tramvayda annesine yer vermediğini söylediği kişiye falçatayla saldıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bir tekstil firmasında yönetici olarak çalışan Yusuf Uzun, dün 17 yaşındaki oğlu ile Sultangazi'deki evlerine gitmek için T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'na bindi.
Edirnekapı durağında annesiyle tramvaya binen kişi, Uzun'un oğlunun yer vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında yanında taşıdığı falçatayı çıkaran kişi, Yusuf Uzun'u hafif şekilde yaraladı.
Tramvaydaki diğer yolcularla güvenlik görevlilerinin araya girmesi üzerine annesiyle tramvaydan inen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından polis merkezine giden Uzun, kimliğinin belirlenmesini istediği şüpheli hakkında şikayette bulundu.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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