Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
[Fotograf: DHA]
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerce kullanılan bir sığınağa operasyon düzenlendi. Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi, sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında teröristlere operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.
Sığınakta yapılan aramada, bixi makinalı tüfek, 297 bixi mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince sığınak imha edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Tunceli Eren Operasyonları
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