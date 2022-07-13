Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda üretiliyor, 25 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, sarımsağın ilçe için çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Taşköprü'nün sarımsak üretiminde büyük tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Partal, şunları kaydetti:

"Taşköprü için heyecanlı bir zaman dilimi. Herkes sarımsak tarlasında. Çünkü sadece ekeni değil, bütün Taşköprü'yü etkileyen bir süreç. Tohumumuza da güveniyoruz. Her zamanki gibi aynı kaliteyle Taşköprü sarımsağı üretilmiş olacak, raflardaki yerini alacak. Fiyat olarak da geçen seneye göre daha umutluyuz. İnşallah Taşköprülü çiftçimiz, emeğinin karşılığını tam olarak alacak."

Sarımsak üreticisi Hamdi Çevik ise bazı sarımsak tarlalarında rekolte düşüklüğü olduğunu ifade ederek, "Ancak yüzde 80'inde rekolte güzel. Hasadın ardından sarımsak 15 gün tarlada bekleyecek. Sarımsak yetiştirmesi çok zor. İnşallah bu yıl daha iyi bir fiyat olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Sarımsak işçisi Hacer Urgancı ise Taşköprü sarımsağının şubat ayında ekiminin, temmuz ayında ise hasadının yapıldığını anlatarak, "Sarımsak çok emek isteyen bir ürün. Taşköprü sarımsağı çok kaliteli. Hasat 15 gün daha devam eder." dedi.