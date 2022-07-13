Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polise saldıranları yine polis kurtardı
Kahramanmaraş'ta kendilerini uyaran polis memurlarına saldıran 3 kişi çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği saldırganları yine polis memurları kurtardı.
Alkollü oldukları öne sürülen 3 kişi çevreyi rahatsız edince, devriye görevinde bulunan polis ekibi şüphelilerin yanına geldi. Polisler, uyarıda bulunduğu kişilerin saldırısına uğradı.
Polis memurlarına saldırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, 3 kişiyi linç etmeye kalkıştı.
Olay yerindeki polislerin destek istemesiyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.
İsmleri öğrenilemeyen 3 kişi, saldırdıkları polisler tarafından linç edilmekten kurtarılarak, polis merkezine götürüldü.
Olayda 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Kavga
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