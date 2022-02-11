Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
D-100 kara yolunda tırdan borular düştü, yol kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki tır, ani manevra yapınca taşıdığı demir borular yola düştü. Yolu kapatan borular ulaşımda da aksamaya neden oldu.
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden G.E'nin kullandığı demir boru yüklü tırın, terminal kavşağında aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapması sonucu borular yola düştü.
Boruların yolu kapatması üzerine ulaşım tek şeritten sağlanırken, Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını yan yollara aktardı.
Yola düşen boruların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
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