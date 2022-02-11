Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokak hayvanlarına mama dağıtan bir mahalle sakini, zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen 8 yavru köpeğin cansız bedenini, 2 köpeği de acı içinde yerde kıvranırken buldu.

Görgü tanıkları, olaya tepki gösterdi.

Köpeklere mama dağıtan bir mahalle sakini de, "Bu bir katliam yavrulardan ne istedin, küçük küçük yavrular" diyerek sitem etti.

Bir sokak köpeği, zehirlendikleri iddia edilen 8 köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı.

Olay yerinde baygın halde bulunan 2 yavru köpek ise veterinere götürüldü.

