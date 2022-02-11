Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 04:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da 8 yavru köpeğin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da akşam saatlerinde köpeklere mama dağıtan bir mahalle sakini, 8 yavru köpeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Köpeklerin zehirlendiği iddia ediliyor. Bir sokak köpeği de ölen yavruların yanından ayrılmadı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokak hayvanlarına mama dağıtan bir mahalle sakini, zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen 8 yavru köpeğin cansız bedenini, 2 köpeği de acı içinde yerde kıvranırken buldu.
Görgü tanıkları, olaya tepki gösterdi.
Köpeklere mama dağıtan bir mahalle sakini de, "Bu bir katliam yavrulardan ne istedin, küçük küçük yavrular" diyerek sitem etti.
Bir sokak köpeği, zehirlendikleri iddia edilen 8 köpeğin başından dakikalarca ayrılmadı.
Olay yerinde baygın halde bulunan 2 yavru köpek ise veterinere götürüldü.
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