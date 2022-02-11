Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde, emniyet şeridinde park halindeki Muzaffer Özbek’e ait servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra takla attı.

Kazanın ardından otoyolda ters dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Servis minibüsünün şoförü Muzaffer Özbek, aracının arıza yapması üzerine emniyet şeridine yanaştığını söyleyerek, "Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Ben inene kadar arkadaş geldi. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve bir kamyonetle kaçtığını görmüş” dedi.