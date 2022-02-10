Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 23:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldular
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kadın, karla mücadele ekiplerinin yolu açması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Tahyurt köyünde yaşayan 43 yaşındaki Şengül Kaya, böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle fenalaştı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine köye sağlık ekibi sevk edildi. Ancak kar ve tipi nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.
Bölgede iş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, 2 saat süren çalışma sonucu yolu açtı. Köy yolunun açılmasıyla yola koyulan sağlık ekipleri, hastaya ulaştı.
İlk müdahalesi evde yapılan hasta, ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Kar Yağışı
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