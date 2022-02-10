Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi 910 Sokak üzerindeki 8 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada apartmandaki vatandaşlar sokağa inerken, apartman görevlisi Hasan Yalçın evin elektrik şalterini indirmek için eve girmek istedi.

Çatıya kaçtılar

Alevlerin eve yayılması üzerine Yalçın ile ev sahibi Emine Koç, apartmanın çatı katına çıkarak yangından korunmaya çalıştı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Gözyaşlarını tutamadı

Yangını kontrol altına aldıktan sonra binaya giren itfaiye ekipleri, çatıya sığınan Koç ile Yalçın'ı aşağıya indirdi.

Bu sırada ev sahibi Emine Koç, gözyaşlarını tutamadı. Koç’u yakınları ile komşuları teselli etti.

"Apartman görevlisi şalteli indirmek isterken çatıda kaldı"

Aynı apartmanda oturan emekli öğretmen Ramazan Altındal, "Kapıyı açtığımda bir koku aldım. Sesler de geliyordu. Dışarıya bakınca herkesin toplandığını gördüm. Apartman görevlisi şalteli indirmek isterken çatıda kaldı. Evi yanan kişi de ambulansta" dedi.

İlk belirlemelere göre, klima motorundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.