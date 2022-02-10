Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110. Sokak'ta bir gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik kameraları incelemeye alındı
Olay yerindeki boş kovanları ve diğer delilleri toplayan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Polis
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