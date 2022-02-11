Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaya geçidinde minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen kişiye minibüs çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yayanın durumu ciddiyetini koruyor.
B.G'ye, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken M.İ'nin idaresindeki minibüs çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı B.G'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası
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