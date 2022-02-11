Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Abdulkadir Şengül, Çamlıbel Mahallesi 2898. Sokak'taki evine girerken kar maskesi takan motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şengül'ün cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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