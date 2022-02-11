Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 08:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiğini belirledi.
Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: İzmir
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