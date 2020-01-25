Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından depreme ilişkin yapılan paylaşımda, "Elazığ’da meydana gelen ve farklı illerimizde hissedilen depremin ardından ilgili tüm kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Deprem bölgelerinde çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca Elazığ'daki son durumun anlatıldığı bir de infografik paylaşıldı.