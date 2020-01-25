Cumhurbaşkanlığı: Deprem bölgesinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından depreme ilişkin yapılan paylaşımda, "Elazığ’da meydana gelen ve farklı illerimizde hissedilen depremin ardından ilgili tüm kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Deprem bölgelerinde çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda ayrıca Elazığ'daki son durumun anlatıldığı bir de infografik paylaşıldı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Elazığ depremi Doğu Anadolu Fay HattıSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 14:16