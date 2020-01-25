"Canınız yanarsa canımız yanar" dedi. Küçük yaşına rağmen, bu duygu dolu satırları kaleme aldı. Ordu'da bir çocuğun yazdığı mektup, dayanışmanın en güzel örneği oldu.

Mektup, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ depremi için başlatılan kampanyada bir poşetin içinden çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, o mektubu "Birlikte çok güzeliz" notuyla paylaştı.

#Elazığ'daki depremden ötürü başlattığımız yardım kampanyası için vatandaşlarımızdan gelen bir poşetin içinden çıkan mektup...

Muhtemelen bir çocuk yazmış.

Ne kadar güzel bir millet olduğumuzu böyle günlerde daha iyi anlıyorum. Biz birlikte çok güzeliz. pic.twitter.com/8QPn6q4tPn — Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) January 24, 2020

Yardım malzemelerinin arasından çıktı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin hemen ardından yardım kampanyası başlattı. İlk etapta 3 bin battaniye, 4 bin uyku seti ve 3 bin çocuk bezi ile gıda ve kışlık kıyafet yüklü 3 tır Elazığ'a gönderildi. Yardım malzemelerinin içinden ise bir çocuğun yazdığı mektup çıktı.

Geceyi sokakta geçirenlerin en büyük ihtiyaçlarından biri battaniye. O da öyle düşündü, bölgeye battaniye gönderdi. Mektubunda "Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek" diye yazdı. "Kardeşliğimizle içiniz ısınsın" dedi.

Ordulu yardımsever çocuk, depremzedelere "Bizi yanınında hissedin" diye de seslendi. Mektubunu, "Allah sizi korusun, Ordu'dan sizler için dua ediyoruz" satırları ile bitirdi.

Küçük çocuğun mektubu okuyanları duygulandı.