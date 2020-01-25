Kurtarılan kadın ekiplerden yardım istedi: Çocuklarım merdivenin altında
Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası enkazdan çıkarılan kadın, ekiplerden "Çocuklarım merdivenin altında." diyerek yardım istedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekipler tarafından enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Ekiplerin, enkazdan çıkardığı kadın ile konuşması kameraya yansıdı.
Kurtarma ekipleri, kurtardıkları kadına "Abla yakında gördüğün biri var mı?" diye sordu.
Kurtarılan kadın, "Yok, karşı tarafta 3. katta... Benim altımda kaldığım yerin altında çelik kapı var. Merdivende kalmışlar. Çocuklarım merdivende kalmışlar." dedi.
Etiketler: enkazdan çıkarılan kadın enkaz Elazığ depremSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 13:55