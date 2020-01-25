Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Ekiplerin, enkazdan çıkardığı kadın ile konuşması kameraya yansıdı.

Kurtarma ekipleri, kurtardıkları kadına "Abla yakında gördüğün biri var mı?" diye sordu.

Kurtarılan kadın, "Yok, karşı tarafta 3. katta... Benim altımda kaldığım yerin altında çelik kapı var. Merdivende kalmışlar. Çocuklarım merdivende kalmışlar." dedi.