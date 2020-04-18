Haber Giriş: Kaynak: AA
Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarının Tokat'taki karantinası tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'den yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Tokat'a getirilen 320 kişi, karantina sürelerinin bitmesinin ardından tahliye edildi.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirilen 320 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Sağlık kontrollerinin ardından yetkililer, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek karantina süreleri dolan vatandaşları otobüslerle memleketlerine uğurladı.
Etiketler: koronavirüs karantina tokat haberSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:08
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