Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldı. İl merkezi ve ilçelerdeki tüm türbe ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin hizmet vermekte olduğu iki binada salgın kontrolü kapsamında 14 gün faaliyeti durduruldu. Merkez Cudi Mahallesi ve Beşevler Mahallesi'nde bulunan birer apartman karantinaya alındı.

PTT ve banka şubelerinde tedbirler artılacak

PTT, kamu ve özel banka şubeleri, TEDAŞ ile SİBADAŞ kurumlarının sosyal izolasyon kurallarını göz önünde bulundurmadığı konusunda yoğun şikayetler olduğu, bu kapsamda bahse konu yerlerin vatandaş yoğunluğu oluşmayacak şekilde yeterli personel çalıştırmasına, esnek mesai uygulamalarının vatandaş yoğunluğuna neden olmayacak şekilde düzenlenmesine karar verildi.