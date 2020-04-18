Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu noktalardan birisi de Sarıyer istikameti Maslak mevkisi oldu.

Polis ekipleri 3 şeritlik yolu teke indirerek kontrollerini yaptı.

Her aracı durduran polis ekipleri, araç içinde bulunan vatandaşların kimliklerini ve ehliyetlerini kontrol etti.