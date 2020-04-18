Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul Sarıyer'de polisten trafik denetimi
[Fotoğraf: DHA]
Sarıyer'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik denetimi gerçekleştirdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 00.00 itibarıyla başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.
Bu noktalardan birisi de Sarıyer istikameti Maslak mevkisi oldu.
Polis ekipleri 3 şeritlik yolu teke indirerek kontrollerini yaptı.
Her aracı durduran polis ekipleri, araç içinde bulunan vatandaşların kimliklerini ve ehliyetlerini kontrol etti.
Etiketler: trafik denetimi sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüsSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:29
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